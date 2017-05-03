Москва, 3 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму совместно с Минкультуры России объявляет конкурс проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году, сообщили в Ростуризме.

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Лучшие идеи, направленные на расширение спектра предложений, повышение качества и доступности путешествий по России, получат государственную поддержку.

«У активных участников отрасли имеется немало креативных идей, интересных и полезных решений по развитию внутреннего и въездного туризма. Конкурс поможет их выявить и дать им «путевку» в жизнь, чтобы у граждан было еще больше возможностей для интересных, доступных и качественных турпоездок по России», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ и реализующее проекты, нацеленные на развитие внутреннего и въездного туризма.

Заявки будут приниматься со 2 мая по 15 июня 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России активно развивается внутренний туризм. Сейчас внутренний туризм больше всего развит в Москве, Санкт-Петербурге и по «Золотому кольцу». За последних несколько лет стал популярен Краснодарский край и Крым. Кроме того, становятся привлекательными Сибирь, Алтай, Байкал, Дальний Восток.