Санкт-Петербург, 3 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017 года, сообщила пресс-служба «Росконгресса» — организатора ПМЭФ-2017.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Традиционный Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1−3 июня 2017 года в КВЦ «Экспофорум». В этом году ПМЭФ пройдет под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Вместе с Владимиром Путиным, на пленарном заседании форума выступит премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры государств.

«В ходе главной сессии Форума будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня, а также ряд других актуальных вопросов», — отметили в «Росконгрессе».

Уже определено, что модератором пленарного заседания ПМЭФ-2017 станет ведущая телеканала NBC Мегин Келли.

Как отмечает советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков, подготовка к форуму осуществляется в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиком.

Дискуссии на ПМЭФ-2017 состоятся по пяти основным направлениям: «Динамика глобальной экономики»; «Формируя повестку российской экономики»; «Технологии, меняющие реальность»; «Человеческий капитал как ключевой вектор развития»; «Беседы о будущем».

В рамках ПМЭФ-2017 предусмотрено проведение сессии БРИКС, ШОС и Валдайского клуба. Запланирован форум «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям, российско-индийский форум руководителей компаний, саммит глав энергетических компаний, ряд бизнес-диалогов.