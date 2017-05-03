Москва, 3 мая, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В День Победы безоблачное небо над Москвой обеспечат 10 самолетов. Об этом сегодня, 3 мая, заявил директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев, сообщает АГН «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. 9 мая

Разгонять облака над Москвой в ночь с 8 на 9 мая будут девять самолетов Военно-космических сил (ВКС) — Ан-12 и Ан-26 и один самолет-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет».

Корнеев пояснил, что для расчистки неба от облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

«Работы начнутся в ночь с 8 на 9 мая и будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. А ситуация будет плохая. Облака, несомненно, будут, возможно, будут даже осадки. К сожалению, такого тепла, как 1 мая, уже не будет», — сказал Корнеев.

Добавим, власти Москвы предусмотрели возможность разгона облаков на 1 мая, 9 мая и 12 июня. На эти даты выделены средства в размере 300 млн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM. 9 мaя 2017 в Mocквe пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa. Кyльминaция пpaздникa станет гpaндиoзный caлют.