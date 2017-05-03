Берлин, 3 мая, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Встреча состоялась 2 мая в резиденции президента в Сочи. Помимо вопросов, связанных с проведением саммита, который пройдет в Гамбурге 7−8 июля 2017 года, Путин и Меркель обсудили украинский кризис, ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель

На пресс-конференции Путин отметил, что с канцлером ФРГ всегда проходят плодотворные переговоры.

В свою очередь, Ангела Меркель назвала президента России конструктивным партнером, а также отказалась обозначать журналистам проблемы между двумя государствами, сообщает издание.

В конце пресс-конференции они пожали друг другу руки. В следующий раз политики увидятся в июле 2017 года на встрече глав государств «Большой двадцатки».