Владивосток, 3 мая, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума было принято под серьёзным давлением. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Владимир Беспалов. По его мнению, этот небольшой шаг является вынужденным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

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«Я вижу, что это решение было принято под серьёзным давлением и коммунистов, и справедливороссов, и профсоюзов. Что такое 7−8 тыс. рублей? Это копейки — прошедший минимум. Сейчас реально прожиточный минимум взрослого работающего человека в Приморском крае составляет 13 тыс. рублей, ребёнка — тоже 13 тыс. рублей, и только пенсионера — меньше 9 тыс. рублей, хотя по подсчётам той же краевой администрации он более 10 тыс. рублей», — обозначил парламентарий.

«Этот небольшой шажок вынужденный, потому что народ беднеет, прожиточный минимум населения надо поднимать неуклонно, — уверен Владимир Беспалов. — На первом этапе, мы надеемся, порядка 10 тыс. рублей, но это не сразу будет. А вообще при средней заработной плате в Приморском крае в 34 тыс. рублей иметь минимальную зарплату в 8 тыс. рублей — это просто позор».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении МРОТ. Дмитрий Медведев предлагает уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. В первом квартале 2017 года он составил 10,7 тыс. рублей.

На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.