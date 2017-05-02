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«Надо пересмотреть социальный стандарт гражданина РФ»

Экономика

Комментарий депутата Госдумы Олег Николаева

Москва, 2 мая 2017, 13:39 — REGNUM  Поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о подготовке проекта федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума — это «маленькая часть задачи». На проблему «надо смотреть шире и глубже» — в частности, пересмотреть потребительскую корзину. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от Чувашии (фракция «Справедливая Россия») Олег Николаев, комментируя поручение Дмитрия Медведева.

Парламентарий напомнил, что задача о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума была поставлена ещё в 2000-ые годы: «И такое поручение руководитель правительства наконец дал». Он также сообщил, что в Госдуме 1,5 месяца назад была создана межфракционная группа, которая в том числе работает над этой темой.

«У рабочей группы было несколько задач. Во-первых, конечно, отработать содержательную форму и подтолкнуть правительство к решению этого вопроса. Во-вторых, была поставлена задача подготовить соответствующий законопроект к осени этого года, а концу года — принять его. То, что дано поручение органам исполнительно власти, будет усиливать этот процесс, и очень надеюсь, что сроки повышения МРОТ до прожиточного минимума будут наикратчайшие», — сказал Олег Николаев.

Депутат подчеркнул, что «это маленькая часть задачи», «математика» в части вопросов социальной направленности. Нужно пересмотреть и «содержательную часть».

«На мой взгляд, на проблему надо смотреть шире и глубже. Прожиточный минимум, который сегодня рассчитывается на основании потребительской корзины, не соответствует сегодняшним реалиям и потребностям. По Чувашии мы знаем, какие казусы в регионах возникают: в республике, к примеру, решили снизить стоимость потребительской корзины за счёт замещения мясных продуктов картофелем. Объяснений такого лукавого подхода к решению вопроса доведения доходов населения до необходимого уровня от премьера, к сожалению, не услышали. Поэтому нужно не только увеличить МРОТ до прожиточного минимума — надо пересмотреть сам социальный стандарт потребности гражданин РФ в рамках различных категорий (пенсионеров, детей, работающих граждан), и посмотреть, сколько этот прожиточный минимум должен составлять, какой минимум должен быть», — считает Олег Николаев.

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Аргументируя свою позицию, депутат напоминает, что на основании данных параметров выплачиваются субсидии, дотации различным социальным слоям.

«Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что сегодня работодатель может оплачивать в размере МРОТ. Получается, что человек, который работает и получает зарплату на уровне МРОТ, — уже нищий. И сегодня официальная статистика говорит о том, что каждый четвёртый работающий — нищий», — отмечает Олег Николаев, отметив, что численность людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, за 2016 год увеличилось до 20 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума работающего. Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в прошлом году. Отмечается, что поручение премьер-министр РФ должно быть исполнено до 20 мая 2017 года.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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