Вашингтон, 3 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Бывшая кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы в США, которые она проиграла. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает CNN.

ИА REGNUM

Клинтон заявила, что Путин, конечно же, вмешивался в выборы президента США. Как и раньше, никаких доказательств она не предоставила.

«Он, безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — сказала проигравшая выборы Клинтон.

Кроме того, Клинтон считает, что высказывания Трампа во время предвыборной кампании схожи с целями «лидера, имя которого лучше не произносить». Скорее всего, Клинтон имела в виду Адольфа Гитлера.

Дежурно обвинив Путина во всех смертных грехах, она политкорректно отметила, что Россия, конечно же, великая страна, но вот власти в России плохие и народ заслуживает лучшего.

«Я думаю, что Россия — великая страна, русские люди необыкновенно талантливые, однако ими плохо управляют, и они отказываются от возможности действительно присоединиться к современному миру», — считает Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы президента США, а также в том, что Трамп якобы связан с Россией, были основными лейтмотивами кампании Клинтон. Даже после поражения демократы продолжают использовать эти голословные обвинения для подрыва позиций администрации Трампа.