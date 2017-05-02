Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 21:38 — ИА Регнум. В финале Кубка России сошлись столичный «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

Fclm.ru «Локомотив» — обладатель Кубка России

Игра была напряженной и очень упорной. В первом тайме соперникам не удалось открыть счет. Противостояние продолжилось во втором тайме, и только на 76-й минуте «Локомотив» вырвался вперед благодаря Игорю Денисову.

В конце второго тайма арбитр принял решение добавить время игры, и на 91-й минуте Алексей Миранчук упрочил положение железнодорожников.

Когда счет стал 2:0, на поле началась драка.

Арбитру с трудом удалось разнять дерущихся. Он показал красные карточки игрокам «Урала» Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также футболистам «Локомотива» Джефферсону Фарфану и Ари.

Итог матча — 2:0, победа «Локомотива».

Стоит отметить, что железнодорожники завоевывали Кубок России много раз: в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.