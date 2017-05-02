Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин намерен посетить районы Сибирского федерального округа, где идет ликвидация последствий пожаров.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению», — сказал Путин во время видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в настоящее время с учетом прогноза развития ситуации и погоды усилена группировка сил МЧС до 125 тыс. человек и 28 единиц техники, дополнительно переброшены тяжелая авиация МЧС России, министерства обороны и Росгвардии, которые по заявкам руководителей субъектов РФ выполняют задачи по тушению пожаров и недопущению распространения природных и лесных пожаров на населенные пункты.