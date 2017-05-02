Москва, 2 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большая часть жителей России (83%) проголосовала бы за Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы голоса 5% респондентов, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 4%, за министра обороны РФ Сергея Шойгу — 2%.

64% граждан РФ хотят, чтобы Путин вновь был избран на пост президента России. 22% хотят, чтобы Путина на посту президента РФ сменил другой человек. 14% затруднились ответить.

Опрос проведен 21—24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России должны состояться 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Добавим, ранее Владимир Путин заявлял, что не исключает своего участия в президентских выборах.

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