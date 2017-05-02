Москва, 2 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на гражданах РФ существенно не скажется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил первый вице-президент ОПОРЫ России Павел Сигал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В большинстве регионов реальные минимальные заработные платы все же значительно выше уровня МРОТ. Однако эта мера все же заставит бюджетные организации повышать минимальные ставки по выплатам сотрудникам, что, скорее всего, станет причиной сокращения премиальных», — предполагает Сигал.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвитию подготовить проект закона о повышении МРОТ. Сейчас он составляет 7,5 тыс. рублей, а с 1 июля 2017 года вырастет до 7,8 тыс. рублей. Премьер-министр предлагает уравнять МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, который в первом квартале 2017 года составил 10,7 тыс. рублей.