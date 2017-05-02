Москва, 2 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Москве на территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) планируется построить школу-гигант на 2,5 тыс. мест. Об этом сегодня, 2 мая, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Бывшая территория Завода имени Лихачёва. Москва

По его словам, строительство такой большой школы необходимо потому, что в настоящее время идет реорганизация промышленной зоны ЗИЛ, которая предполагает активное жилищное строительство.

«Школа станет частью комплексной застройки и будет вписана в архитектуру квартала», — добавил глава департамента, отметив, что эта школа станет самой большой в России.

В настоящее время разрабатывается градостроительная документация по этому проекту.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки производственной зоны ЗИЛ был принят весной 2013 года. Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится «город в городе».

Добавим, реорганизация промзоны ЗИЛ даст городу 45 тысяч рабочих мест и квартиры для 30 тысяч москвичей.