Санкт-Петербург, 2 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Летняя навигация 2017 года открылась в морском пассажирском порту Санкт-Петербурга утром 2 мая. В 7 часов утра в порту пришвартовалось норвежское судно класса люкс Viking Sky компании Viking Ocean Cruises. На нем в город прибыло 930 туристов и 600 членов экипажа.

ed2456 Круизный лайнер

Судно пробудет в Петербурге до 18:00 3 мая. Это первый для построенного в 2016 году судна заход в Северную столицу России.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в торжественной церемонии встречи первого в летней навигации судна в пассажирском порту принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Ударом в рынду он ознаменовал открытие навигации.

«Год от года в наш город заходит все больше пассажирских лайнеров. В этом году планируется принять 542 тысячи туристов, которые прибудут к нам морским путем», — сказал Полтавченко. Он напомнил, что в 2016 году северную столицу посетило около 7 миллионов человек, что на 12% больше, чем в 2015 году.

На борту прибывшего сегодня в Петербург судна Viking Sky оказался трехмиллионный пассажир с начала работы Морского пассажирского порта в 2008 году. Георгий Полтавченко вручил ему памятный сувенир и сертификат на посещение Русского музея.

Капитану судна губернатор вручил памятную плакетку. «Мы рады, что один из первых своих заходов это красивое и суперсовременное судно совершило в Санкт-Петербург», — сказал Полтавченко.

Как запланировано, в навигацию этого года в пассажирский порт Санкт-Петербурга суда зайдут почти 243 раза. На их борту будет более 540 тысяч пассажиров. Это станет рекордом для петербургского порта.

Как сообщала ранее пресс-служба порта, 4 мая в Петербург зайдет крупнейшее круизное судно MSC Fantasia круизной компании MSC Cruises S.A. с четырьмя тысяч пассажиров на борту. А 23 июня ожидается заход абсолютно нового круизного лайнера Mein Schiff 6 компании TUI Cruises, который прибудет в Санкт-Петербург в рамках круиза по Балтийскому морю спустя всего два месяца после спуска на воду.