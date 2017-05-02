Берлин, 2 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Немецкая делегация во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель провела 30 апреля и 1 мая переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, его наследником принцем Мухаммадом ибн Наифом Аль Саудом, а также с представителями гражданского общества, сообщает Der Focus.

Ralf Dillenburger Немецкое САУ Panzerhaubitze 2000 на Ближнем Востоке

В рамках предстоящего саммита G20, который пройдет в немецком городе Гамбург 7 — 8 июля, немецкая делегация обсудила с коллегами вопросы, связанные с борьбой против терроризма, окружающей средой, климатом, экономикой, правами женщин и т. д.

Встреча состоялась в Королевском доме, который находится в портовом городе Джидда на берегу Красного моря.

Речь шла о борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о спорной роли посредника Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене. Правительство страны неоднократно подвергалось обвинениям в финансировании боевиков террористической организации.

По данным немецкого правительства, Эр-Рияд отрицает его причастность к помощи террористам и ссылается на деятельность частных учреждений в стране.

Обсуждался также вопрос об экспорте немецкого оружия в Саудовскую Аравию. Сопредседатель немецкой партии Зеленых Джем Оздемир настаивает на прекращении поставок в страну, опасаясь, что данное оружие будет использовано против мирных жителей в Йемене.

Что касается вопросов экономики и торговой политики, Ангела Меркель затронула тему возможных соглашений о свободной торговле между странами ЕС и Саудовской Аравии.

В итоге встречи состоялось подписание двустороннего соглашения двух стран о военном сотрудничестве, которое подразумевает возможность военнослужащих Саудовской Аравии тренироваться в учреждениях бундесвера.

Однако подробности договора, когда и сколько военных отправится на немецкие базы, опубликованы не были. Кроме этого обе стороны подписали совместное заявление о намерении полицейского сотрудничества: помощь с немецкой стороны в повышении квалификации пограничников Саудовской Аравии, сотрудников железнодорожной полиций и летчиков.