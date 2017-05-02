Душанбе, 2 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. С 3 мая возобновляются рейсы по маршруту Душанбе-Москва авиакомпании «Сомон Эйр», сообщает сегодня, 2 мая, ИА «Авеста». Запрет на полеты таджикской авиакомпании в Россию Минтранс РФ снял по итогам консультаций авиавластей двух стран на прошедшей неделе.

gustavmelin0 Самолет в облаках

«Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировали тогда итоги встреч в российском транспортном ведомстве.

Так, рейсы Душанбе—Москва—Душанбе «Сомон Эйр» будет осуществлять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а Худжант—Москва—Худжант — по понедельникам, средам и пятницам.

Что же касается полетов второго назначенного перевозчика — российской авиакомпании «Ямал», то по информации ее официального представителя Андрея Дуброва, из подмосковного «Жуковского» «Ямал» будет совершать по три полета в Душанбе и Худжант.

Напомним, Министерство транспорта России ограничило полеты «Сомон Эйра» в «Жуковский» с 3 апреля 2017 года после того, как Таджикистан не в полном объеме удовлетворил запрос «Ямала» на выполнение трех рейсов из «Жуковского» в Худжант и четырех — в Душанбе. На что Таджикистан пригрозил закрыть небо для самолетов российских перевозчиков, но позже авиавласти передумали и отложили это решение до окончания консультаций в Москве.

Первый раунд переговоров не дал результатов, таджикская делегация взяла 10-дневный перерыв. Нынешние договоренности удалось достичь по итогам «трудных переговоров» со второй попытки.

Авиационный конфликт Таджикистана и России начался в ноябре 2016 года из-за отказа таджикской стороны признавать аэропорт «Жуковский» подмосковным. Таджикистан настаивает, что «Жуковский» — столичный аэропорт и потому на полеты из него также должен распространяться принцип паритетности совершения полетов.