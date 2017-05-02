Москва, 2 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. При высокой явке избирателей действующий президент Российской Федерации Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье (7 мая). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

launedekeg.wordpress.com Выборы

«Путин остается единственным политиком, которому россияне готовы отдать победу на предстоящих президентских выборах, — говорится в сообщении. — При высокой явке действующий президент получил бы 48%».

Социологи отмечают, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3% голосов избирателей, а за главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и оппозиционера Алексея Навального готовы проголосовать лишь по 1% населения.

19% граждан РФ пока не определились с решением о том, за кого голосовать, а 10% избирателей не решили, идти ли на выборы.

«13% точно уверены, что «не станут голосовать», то есть не пойдут на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным «Левада-центра», 64% граждан РФ хотят, чтобы Путин был снова избран главой государства.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин пока еще официально не сообщал о своем возможном участии в президентских выборах-2018.