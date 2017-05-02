Ростов-на-Дону, 2 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В Ростовской области обезглавлено региональное следственное управление. Кабинет покидает генерал-лейтенант юстиции Юрий Попов. Соответствующий указ подписал 1 мая глава российского государства Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Rostov.sledcom.ru Юрий Попов

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте следкома, в органах прокуратуры Юрий Попов проработал с 1983 года. От стажёра дослужился до прокурора Кировского района города-миллионника. С 2000 по 2004 годы он возглавлял региональное управление Минюста РФ, затем пару лет был главным государственным регистратором Дона.

Недолго Попов занимал кабинет начальника управления Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе, буквально несколько месяцев — заместителя прокурора Ростовской области. Региональный сладком возглавил в сентябре 2007 года.

Имя преемника пока неизвестно. Также нет официальных предположений, кто будет исполнять обязанности руководителя в отсутствие начальника. Некоторые источники утверждают, что кабинет займёт Андрей Стрыжаков, который занимал пост заместителя руководителя управления Следственного комитета РФ по Южному Федеральному округу, а также был руководителем седьмого следственного управления главного следственного управления СК России.

Причину снятия с поста Попова в СМИ также уже озвучили. Так, Попов мог лишиться должности из-за громкого уголовного дела банды «оборотней в погонах» в Ростове-на-Дону. Якобы преступную группировку сформировали высокопоставленные сотрудники региональных управлений МВД и отдельных следователей областного следкома. По некоторым сведениям, сообщники занимались «подставами», фабрикацией уголовных дел, вымогательствами и поборами на ростовских трассах.