Улан-Удэ, 2 мая, 2017, 05:45 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано девять очагов лесных пожаров в Кижингинском, Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Курумканском районах на площади более 2 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 мая, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

skeeze Лесные пожары

В частности, ликвидирован крупный очаг в Заиграевском районе на общей площади 1,9 тыс. га. Всего с лесными пожарами за прошедшие сутки боролись более 430 человек: лесная охрана, местные жители, лесопользователи, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным РАЛХ, в основном возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

По состоянию на утро 2 мая в регионе зарегистрировано семь лесных пожаров. В том числе пять очагов действуют на общей площади 290 га в Баунтовском, Северо-Байкальском и Мухоршибирском районах. Локализовано четыре очага на общей площади более 1,2 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 136 возгораний. Пройденная огнем площадь составляет около 12,9 тыс. га. По состоянию на 2 мая 2016 года в республике было зарегистрировано 52 очага на общей площади около 900 га.

Напомним, из-за пожароопасного периода на всей территории Сибирского федерального округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 1 мая в Бурятии было зарегистрировано 12 очагов возгораний. Из них семь пожаров действовали в Курумканском, Баунтовском, Джидинском и Тункинском районах на общей площади около 730 га. Еще пять пожаров было локализовано на общей площади более 1,8 тыс. га.