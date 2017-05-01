Вашингтон, 1 мая, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Чиновники из администрации президента США готовятся к лавине критики, которая может обрушиться на главу Белого дома Дональда Трампа после приглашения в Вашингтон президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 30 апреля сообщает The New York Times.

Matt H. Wade Белый дом, США

Сообщается, что «дружеская беседа», состоявшаяся днем ранее, 29 апреля, между лидерами США и Филиппин прошла без согласование с государственным департаментом США и советом национальной безопасности страны. Оба ведомства не ожидали приглашения Дутерте в Белый дом.

Кроме того, с критикой произошедшего выступили и представители правозащитных организаций. Так, глава азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон дал следующий комментарий по этому поводу: «По сути, признавая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально соучаствует в будущих убийствах». Правозащитник добавил также, что Трампу «должно быть стыдно за себя», и выразил сомнения в том, что подобные качества могут быть присущи 45-му президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп провел телефонный разговор с филиппинским лидером 29 апреля. Стороны обсудили вопросы безопасности на фоне растущей угрозы со стороны КНДР. После чего президента США пригласил Родриго Дутерте посетить Белый дом.

Напомним, свою избирательную кампанию пришедший к власти в июне 2016 года Дутерте построил на обещаниях вести бескомпромиссную борьбу с наркоманией и наркомафией. После его избрания, полицейские и добровольческие дружины начали борьбу с распространителями наркотиков. По некоторым оценкам, в стране было убито несколько тысяч человек, предположительно связанных с наркобизнесом. Правозащитники обвиняют президента Филиппин во внесудебных расправах над людьми. Филиппинский лидер в ответ заявляет о том, что правоохранители убивают бандитов только из соображений самообороны.