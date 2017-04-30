Кишинёв, 1 мая, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Отвечая на тот же вопрос насчет Евразийского союза, 49% ответили «за», 36% — «против». В случае, если бы пришлось выбирать между вступлением в Евросоюз и ЕАЭС, 40% выбрали бы Евразийский союз, 39% — ЕС.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

В случае проведения референдума об объединении Молдавии с Румынией 23% проголосовали бы «за», 58% — «против». За вступление в НАТО на референдуме готовы проголосовать 21%, 55% — против.

В рейтинге популярности иностранных политиков в Молдавии по-прежнему с большим отрывом Владимир Путин, ему доверяют 61% жителей Молдавии. Далее следуют канцлер Германии Ангела Меркель (40%), президент Румынии Клаус Йоханнис (39%), глава Франции Франсуа Олланд (27%), президент США Дональд Трамп (26%). Петру Порошенко доверяют 18% молдаван.

Опрос проводился компанией Magenta Consulting по заказу Института общественных политик с 23 марта по 17 апреля. В нем приняли участие 1101 респондент из 80 населенных пунктов страны.