Санкт-Петербург, 30 апреля, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил о ликвидации дефекта на кровле стадиона «Санкт-Петербург Арена» (известен также как «Зенит-арена»). Ранее из-за дефекта в чашу стадиона протекала вода. Это заметили зрители первого футбольного матча, состоявшегося на новой арене 22 апреля. Кроме того, чиновник заявил о высоком качестве газона, вызвавшего ранее жесткую критику у наблюдателей и ФК «Зенит».

«Зенит-Арена»

"Позавчера, в тёплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв. метров, слава Богу — погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. м раздвижной и стационарной кровли», — сообщил 30 апреля Игорь Албин в своем канале в Telegram.

Вице-губернатор также сообщил, что одну из частей раздвижной крыши стадиона открыли по просьбе ФК «Зенит».

"Раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), т.к. температура воздуха положительная», — написал Игорь Албин.

Напомним, по данным источника ИА REGNUM, 11 апреля во время попытки раздвинуть кровлю до конца удалось отвести только одну из двух частей конструкции. Вторая «створка» крыши полностью так и не была отведена. 13 апреля, после начала обильного снегопада в Петербурге, кровлю вновь сомкнули.

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Также сегодня Игорь Албин вновь отверг многочисленные упреки к качеству и состоянию газона нового стадиона. Ранее о фактической гибели газона вполне определенно высказались руководители «Зенита». Однако 26 апреля гендиректор ФК «Зенит» Максим Митрофанов, как сообщала пресс-служба Смольного, сказал, что радикального переоборудования газона в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы будут решены, главным образом, путем проведения агротехнических мероприятий.

«На «Зенит — Арене» газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией», — отметил Игорь Албин.

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Свои сообщения в Telegram Албин сопроводил видеозаписью, на которой видно, что выкатное поле убрано из чаши стадиона, и на его месте видны домкраты, которые используются для снижения вибрации поля.

Ранее Игорь Албин сообщил, что стадион «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») обошелся бюджету Северной столицы 43 млрд рублей. Чиновник подчеркивает, что все расходы на стадион оплачивались только из городской казны.