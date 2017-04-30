Вашингтон, 30 апреля, 2017, 19:47 — ИА Регнум. 24 апреля: «Вашингтон» добывает победу в шестом матче серии против «Торонто»

(сс) НХЛ

В результате первого периода мы не увидели шайбы в воротах, команды запомнились равной игрой и по одному двух минутному удалению от каждого клуба.

В самом начале второго периода Ларс Эллер (Вашингтон) врывается во вратарскую зону, наносит бросок и голкипер «Торонто» Андерсен делает неимоверный сейв, сохраняя счет равным. На эту атаку «МейплЛифс» отвечают мощным щелчком в нижний правый угол ворот, но шайба сотрясла штангу вместо сетки. На такой ноте заканчивается второй период, счет равный — 0:0.

В середине последнего периода матча «Торонто» разыгрывают необычную комбинацию, Морган Райлли делает прямую передачу в борт и шайба отскакивает прямо в крюк клюшки Остана Мэттьюса, который завершает эту атаку голом в ворота «Кэпс». В ответ на это, «Кэпс» показывают отличную распасовку и Маркус Юхансонн сравнивает счет для «Вашингтона». Игра переходит в овертайм. Спустя шесть минут от начала овертайма, вездесущий Маркус Юхансонн забивает последний гол в матче и в серии, выводя «Кэпиталс» в полуфинал Восточной конференции.

В результате матча «Кэпиталс Вашингтон» одерживают победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:1 и выходят во вторую стадию Кубка Стэнли, в полуфинале их ждет «Питтсбург Пинтвинз».

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27 апреля: «Нэшвилл Предаторз» продолжают свою победоносную серию в матче против «Сент-Луис Блюз»

Полуфинальный этап открывает матч между «НэшвиллПредаторз» и «Сент-Луис Блюз». По ходу первых десяти минут «Блюз» должны были открывать счет трижды, но, к несчастью для «Сент-Луис», счет открывает нападающий «Предаторз» Колин Уилсон. Начало второго периода было явно не на стороне «Блюз», уже спустя две минуты Пи Кей Суббан мощным броском прошивает вратаря «Сент-Луиса», удваивая преимущество «Предаторз».

Отыграть одну шайбу для «Блюз» удалось Колтону Парэйко, благодаря его идеальному проходу через оборону «Предаторз». Затем последовало серия удалений игроков «Блюз», в результате чего «Предаторз» удалось реализовать большинство, счет — 3:1 в пользу «Нэшвилла».

В третьем периоде «Сент-Луису» удалось сохранить интригу в матче, в продолжении трех минут «Блюз» забрасывают дважды, благодаря Джейдену Шварцу и Владимру Соботке. Разрушить надежды на победу «Блюз» в этом матче получилось восемьдесят третьему номеру «Предаторз» Вернону Фиддлеру. В итоге первого матча серии между «Нэшвиллом» и «Сент-Луисом», мы увидели равную игру и можно сказать, что серия будет напряженной для обеих команд.

28 апреля: «Оттава Сенаторз» обыгрывает в первом матче серии крепкий «Рейнджерс»

В продолжении первого периода «Оттава» чудом не забила шайбу в ворота «Рейнджерс», помог «Нью-Йорку» оставить счет равным — их вратарь ХендрикЛюндквист. Открыть счет в матче удалось лишь под завесу второго периода, это сделал защитник «Рейнджерс и США РайанМакдона. Пропущенный гол привел в чувства «Сенаторз» и за три минуты до конца периода Райан Дизель сравнивает счет — 1:1.

Финальное результативное действие совершил лидер «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссонн своим нереальным броском с острого угла, «Оттава» одерживает тяжелую для них победу!

29 апреля: «Сент-Луис» сравнивает счет в серии против «НэшвиллПредаторз»

В течение первых минут матча «Нэшвилл» перешел в прессинг, который завершился взятием ворот, гол забил Джеймс Нил с передачи КолтонаСиссонса. Затем мы наблюдали грязную игру со стороны «Нэшвилла», сопроводившуюся тремя удалениями. В результате большинства Владимир Тарасенко (Блюз) сравнивает счет в матче.

Второй период не отличился яркими моментами. В начале завершающего периода Райан Эллис выводит «Нэшвилл» вперед. «Сент-Луис» не собирался проигрывать во втором матче серии и отыграл одну шайбу в середине периода, благодаря ЙориЛехтеря, затем Владимир Тарасенко оформляет дубль и добывает победу для «Блюз». Как и было выше сказано, «Сент-Луис» вполне способен кое-что противопоставить «Предаторз» в этой серии.

30 апреля: «Питтсбург Пингвинз» с разгромным счетом 2:6 побеждает «Кэпиталс Вашингтон» во втором матче серии

Первый период закончился нулевой ничьей, но при этом целых три раза удалялись игроки «Пингвинз». В первые минуты второго периода Мэтт Каллен пробрасывает шайбу между щитков БрэйденаХолтби, тем самым он открывает счет в матче. Спустя уже сорок секунд Мэтт Нисканен забивает первую шайбу «Кэпс» в этой встрече.

Во второй половине периода «Питтсбургу» удается дважды отличиться за три минуты, благодаря броскам Фила Кессела и ДжецкаГюнцеля. В начале третьего периода отправляется на скамейку штрафников защитник «Кэпс» Кевин Шаттенкирк, «Пингвинз» в большинстве. Реализовал большинство «Питтсбурга» — Фил Кессел.

Никлас Бекстрем забивает вторую шайбу для «Кэпс» в этом матче, оставляя еще какие-то надежды на победу. Но судьба для «Кэпс» сложилось иначе, и они пропустили пятую шайбу от «Пингвинз», которую забил Евгений Малкин. Завершил разгром ДжейкГюнцель, эта шайба стала для него второй в матче.

В итоге встречи «Питтсбург» одержали легкую победу над «Кэпиталс» и повели в серии со счетом 2:0.