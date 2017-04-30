Бишкек, 30 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Киргизии на месте схода оползня в селе Аю Ошской области обнаружены тела двух девочек 2 и 12 лет. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 29 апреля. Огромный грязевой оползень сошел на село Аю Узгенского района Ошской области. Объем оползня составил примерно 1 млн кубометров породы. Под завалами оказались 11 жилых домов, в которых проживали 24 человека.

Сход оползня произошел в утренние часы, когда люди ещё спали.

Спасатели ведут оперативно-розыскные работы на месте происшествия. Шансов выжить у людей не было. 29 апреля МЧС Киргизии объявило, что все проживающие в заваленных домах люди объявлены погибшими. Известно, что среди них было девять детей.

В Киргизии был объявлен трехдневный траур по погибшим. Президент республики Алмазбек Атамбаев заявил, что местные жители были предупреждены о возможности схождения оползня и им было рекомендовано переселиться в безопасное место.

Соболезнования главе Киргизии в связи с произошедшим выразил президент России Владимир Путин.