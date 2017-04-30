Вашингтон, 30 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про президента Российской Федерации Владимира Путина, который вскоре выйдет в американский прокат. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Стоун рассказал, что речь идет не о документальном фильме, а скорее об очень развернутом интервью. «Господин Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и поскольку Соединённые Штаты объявили его врагом — заклятым врагом — думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», — заявил Стоун.

Режиссер интригует тем, что в картине американцам будет представлена точка зрения, которую они ещё не слышали.

Стоун поведал, что за два года он встречался с российским лидером четыре раза. Кинорежиссер признался, что при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. Стоун отметил, что считает, что он и его съемочная группа «отдали должное» Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также Стоун выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.

Кроме того, в фильме есть мнение Путина по поводу беглого агента американских спецслужб Эдварда Сноудена, который скрывается в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оливер Стоун известен как режиссер, который снимает фильмы на острые политические темы. В разное время его героями были такие президенты США, как Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший, Ричард Никсон. Последним фильмом Стоуна была лента «Сноуден», которая рассказывает историю беглого агента американских спецслужб, поведавшего миру правду о тотальной слежке американского разведсообщества за гражданами США, а также за гражданами других стран.