Пекин, 30 апреля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Сообщается, что рулевые испытания прошли в городе Чжухай провинции Гуандун. В ходе испытаний прошли проверку тормозная система самолета, способность лайнера держать прямую, а также система корректировки траектории движения.

Alert5 Самолет-амфибия AG600

Кроме того, AG600 смог совершить разворот на 180 градусов на взлетно-посадочной полосе. В ходе испытаний все системы самолета функционировали в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тестовый полет AG600 планируется провести в мае 2017 года. Точные сроки пока не называются, но уточняется, что речь идет о взлете с земли, а не с водной поверхности. Первый водный взлет может быть осуществлен во второй половине 2017 года.

Ранее самолет уже прошел испытания по автономной подаче электроэнергии за счет двигателей, тесты основных систем самолета, проверку на земле одновременной работы всех четырех двигателей.

Сборка самолета была завершена в июле 2016 года на конвейер города Чжухай на заводе компании China Aviation Industry General Aircraft.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Воздушное судно оснащено четырьмя турбовинтовыми двигателями и способно набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.

Самолет также оснащен дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирским и грузовым отсеком. На AG600 также есть оборудование для разведки месторождений полезных ископаемых. Экипаж самолета состоит из трех человек.