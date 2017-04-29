Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по хоккею завоевала Кубок АЛРОСА, переиграв в заключительном матче турнира команду Словении. Встреча, прошедшая 29 апреля в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:3. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Сборной России

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок сборной Словении Ян Урбас и игроки сборной России Егор Рыков; Игорь Шестёркин; Никита Черепанов.

«Олимпийская сборная России в заключительном матче Кубка АЛРОСА переиграла национальную команду Словении и стала обладателем трофея», — говорится в сообщении.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок сборной России Роман Манухов и игрок сборной Словении Ян Урбас

В составе победителей голевыми действиями отметились Максим Шалунов (дубль), Степан Санников, Артем Ильенко и Александр Барабанов. У команды Словении шайбы забросили Боштьян Голичич, Ян Муршак и Кен Ограеншек.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки сборной России Игорь Шестёркин; Максим Шалунов; Егор Рыков.

Хоккей. Товарищеские матчи.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок сборной России Александр Барабанов и игроки сборной Словении Гашпер Крошель и Блаж Грегорц.

Сборная Россия — сборная Словении — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).