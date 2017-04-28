Кишинёв, 29 апреля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон обещает заблокировать промульгацию принятого парламентом страны закона об изменении названия праздника, который в Молдавии отмечают 9 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон написал на своей странице в Facebook, что «9 мая мы праздновали и будем праздновать День Победы». «Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна», — добавил президент.

Советский плакат

Напомним, парламент Молдавии 28 апреля утвердил сразу в двух чтениях поправки в законодательство предполагающие, что 9 мая в республике будет официально отмечаться «День Европы». Таким образом, «День Европы» в Молдавии будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы. До сих пор 9 мая в Молдавии официально отмечался День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая.

В Молдавии в случае отказа президента промульгировать принятый парламентом закон, он повторно направляется на рассмотрение в законодательный орган, и если депутаты снова его принимают, глава государства, согласно законодательству, обязан его подписать.