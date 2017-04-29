Ташкент, 29 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Алма-Ате (Казахстан) 22−28 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает 29 апреля МИД Узбекистана.

Mfa.kz Здание МИД Казахстана

«В ходе рабочей встречи эксперты двух стран продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы», — говорится в сообщении. Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, отмечает МИД.

В настоящее время Узбекистана активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Киргизия провели совместное полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее несогласованных 14 участках на линии государственной границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по соседству с Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областями Киргизии.

Согласованы позиции рабочих групп по семи участкам. Таким образом, на 13 ноября общее количество участков, по которым совпадают позиции двух стран, составляет 56.

Также вопросы делимитации и демаркации границы в настоящее время обсуждаются и с другим соседом — Таджикистаном.