Киев, 29 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Жителям Украины нужно отказаться от использования коммунистической символики, в том числе георгиевские ленты во время майских дат, а особенно 8−9 мая. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк в ходе брифинга.

ru.torange.biz Георгиевская ленточка

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики, — говорит он. — В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8−9 мая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День Победы на Украине стал одним из наиболее показательных примеров ярой ненависти новой украинской власти и к РФ, и к исторической правде.

Замалчивание ключевой роли СССР в победе над фашизмом и извращение исторической правды началось еще при Викторе Ющенко. Тогда глава Украины перенес военные парады во время Дня Победы на 24 августа, так называемый День независимости Украины, а также старался обелить бандитов из «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за геноцид поляков во время Волынской резни 1943−1944 г.

После майдана и государственного переворота в 2014 г, официальный Киев принял закон, который заменил День Победы на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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