Краснодар, 29 апреля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. 28 апреля в женской гандбольной Суперлиги прошли первые матчи полуфинальных серий.

Armin Kuebelbeck Гандбольный мяч

«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 24:31 (12:14 12:17)

(12:14 12:17) «Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) 28:38 (14:21 14:17)

Полуфинальные серии продолжатся в Ростове-на-Дону и Тольятти играми, которые пройдут 1 мая.

Положение команд на этапе полуфиналов в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.