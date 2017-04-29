Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В общегородском субботнике 29 апреля в Санкт-Петербурге приняло участие более 210 тысяч горожан, сообщил комитет по благоустройству Северной столицы. Напомним, ранее назначенный на 22 апреля, субботник пришлось перенести на неделю из-за затянувшихся холодов. Однако и сегодня погода оказалась неблагоприятной для нахождения на улице: температура упала почти до нуля градусов, идет дождь с мокрым снегом и сильным ветром.

Gov.spb.ru На субботнике в Санкт-Петербурге

Среди тех, кто, вопреки погоде, вышел навести порядок на улицах, во дворах и парках, было около 83 тысяч работников различных предприятий и организаций, порядка 64 тысяч школьников, более 20 тысяч студентов, около 9 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов. Профессионалы — дорожные и садово-парковые предприятия — вывели на уборку улиц и зеленых зон около 900 единиц техники.

В инициативном порядке на субботник вышли около 15 тысяч местных жителей. Для работы неравнодушных горожан было определено более 750 участков, для вышедших на субботник был подготовлен необходимый инвентарь.

«Участники субботника собирали с газонов прошлогоднюю листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения и т.д. Во всех районах прошли квесты, концерты и флешмобы, специальные экологические акции», — отметили в комитете по благоустройству.

В субботнике приняли участие более 6,5 тысяч госслужащих, в том числе сотрудники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации. Так, например, сотрудники комитета по благоустройству работали на уборке Приморского парка Победы. Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга провел акцию «Экодесант на Балтике», с участием производственных предприятий города, на пляже «Морские дубки» в поселке Лисий Нос.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Анна Титоренко, сотрудники ведомства провели субботник на особо охраняемой природной территории «Елагин остров». В ходе акции чиновники наводили порядок и собирали листья, пролежавшие под снегом с прошлой осени. Было собрано более двухсот больших мешков.

По словам Титоренко, городские предприятия откликнулись на предложение участвовать в субботнике. «Например, сотрудники Северо-Западной ТЭЦ не только участвовали в уборке северного побережья Невской губы, но и изготовили скворечники», — отметила пресс-секретарь.

Масштабная экологическая акция «Мы за чистый город!» прошла сегодня в рамках городского Дня благоустройства во всех районах Санкт-Петербурга, в том числе, в одном из любимых мест отдыха горожан — в районе Суздальских озер. В этой акции участвовали школьники, студенты и представители общественных организаций.

Анна Титоренко также рассказала, что неделю назад, в прошлые выходные, была организована акция по уборке прибрежной территории острова Котлин (Кронштадтский район), в которой, вместе с российскими волонтерами, приняли участие финские и эстонские экологи. Сегодня аналогичная акция проходит в Финляндии и Эстонии.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил сегодня Приморский парк Победы (Крестовский остров), где принял участие в весенней уборке территории и высадке елей. Вместе с градоначальником в субботнике приняли участие члены правительства города и сотрудники садово-паркового предприятия «Приморское».

Как ожидается, в парках и скверах Петербурга 29 апреля будет высажено более 5 тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 тысяч первых цветов.