Париж, 30 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Считается, что второй тур выборов президента Франции, который состоится уже через неделю, не принесет сюрпризов. Чисто теоретически Ле Пен могла бы одолеть Макрона, но практически это требует такого сочетания условий, которое само по себе выглядит маловероятным. Самое главное и самое нереальное из этих условий — пробуждение желания думать и анализировать — разбирает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Одна довольно известная американская бизнесвумен, организовавшая крупную сетевую компанию, советовала своим дистрибьюторам: «Притворяйся, пока не станешь». Такая линия поведения должна быть убедить клиента, что продавец — успешен и опытен, в то время как у него нет ни опыта, ни успеха. Такой способ пускания пыли в глаза все больше подтверждает свою эффективность: вот уже и Эммануэль Макрон в шаге от Елисейского дворца именно благодаря тому, что он превосходно умеет притворяться светлым будущим, будучи при этом пустым местом.

Слова «пусто место» здесь не оскорбление, а констатация того факта, что ничего из того, что говорит Макрон, не приспособлено изменять реальность. У него нет никакого конкретного содержания, он просто «за все хорошее против всего плохого», он — движущаяся картинка с удачным пиаром. У него, в отличие от Ле Пен, нет даже антирейтинга, и именно потому, что у него нет конкретики.

Макрону удается превосходно притворяться кандидатом на высший пост. Посмотрим, как он станет притворяться президентом.

Подробности в материале: «Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции

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