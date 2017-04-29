Киев, 30 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Отношения Украины и Евросоюза не оставляют времени для скуки. Между этими двумя «партнерами» постоянно что-то происходит: то решается вопрос безвизового режима, то выясняются вопросы торговли, то раздаются гранты и обещания… Обещаний особенно много. Обзор новостей в сфере украинской евроинтеграции подготовила Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пустите, пожалуйста!

Одной из наболевших тем, все более набирающих обороты, является трудовая миграция. Причем принципиально не только количество отъезжающих на заработки в Европу (по словам министра экономики Степана Кубива, это несколько миллионов человек в год), но и те умения, которые они с собой увозят. Ведь далеко не каждый, бросающий Украину и перебирающийся в Польшу мостить тротуары, на самом деле умеет только это. Во-первых, он может быть вполне себе квалифицированным специалистом, а во-вторых, неквалифицированные тоже нужны.

Как бы то ни было, в Кабинете министров разрабатывают меры, призванные помочь стране с проблемой оттока трудовых ресурсов. Разработан комплекс предприятий, помогающих вернуть трудовых мигрантов в украинское общество. Им обещают помочь в трудоустройстве и социальном обеспечении.

Хотя раздается и другое мнение: пусть уезжают. Их заработок принесет Украине дополнительное количество иностранной валюты: только за прошлый год уехавшие в Европу украинцы перечислили в родную страну семь миллиардов долларов. Так что, по словам одного эксперта-экономиста, украинское гастарбайтерство нужно интенсифицировать. Опять же — поляки без украинских рабочих уже никуда, даже урожай собрать не могут.

Другие аспекты украинской евроинтеграции читайте в материале: «Для Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор «евроинтеграции»

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