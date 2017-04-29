Белгород, 29 апреля, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Памятник неизвестному летчику, а также прилегающую к нему лесопарковую территорию в селе Пушкарное Белгородской области привели в порядок сегодня, 29 апреля, активисты студенческих отрядов региона. Акция прошла в рамках общероссийского Экологического субботника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Белгородское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» Белгородские студенты привели в порядок памятник неизвестному летчику и территорию вокруг него

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник штаба ССО БГТУ им. В.Г. Шухова, руководитель Белгородского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Андрей Ватулин, акция является ежегодной, в ней приняли участие 30 человек — все они активисты студенческих отрядов и студенты разных белгородских вузов.

Белгородское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» Активисты убрали листву и мусор

В этом году памятник и территорию вокруг него приводили в порядок в два этапа. 28 апреля студенты подготовили территорию к уборке, отремонтировали лестницу и покрасили оградку памятника. А сегодня, 29 апреля, занялись уборкой мусора и листвы.

Как рассказал Ватулин, студенческие отряды шествуют над этим памятником уже много лет. Его история началась еще в 1980-х годах — тогда студенты БГТИ им. Шухова (сейчас — БГТУ им. Шухова) нашли заброшенную могилу.

Белгородское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» Памятник с 1980-х годов находится под опекой белгородских студентов

О советском летчике, который похоронен в этой могиле, известно не много: самолет, в котором находился герой, был сбит врагами в августе 1943 года и упал в селе Пушкарное. Он сразу взорвался. Летчик погиб, огонь повредил и все документы, которые позволили бы установить его личность. Известно только, что погибший был в звании старшего лейтенанта.

«Силами университета здесь был возведен памятник. С тех пор бойцы студенческих отрядов — тогда БГТИ им. Шухова, а сейчас движение студенческих отрядов — шефствуют над ним. Каждый год, ко всем памятным датам, возлагаем цветы, венки к памятнику и проводим регулярную уборку — не только весной, но и летом, осенью, зимой», — рассказал Андрей Ватулин.

В 2014 году, рассказал собеседник агентства, силами студенческого строительного отряда «Технолог» совместно с БГТУ имени Щухова памятник отреставрировали: была построена кирпичная оградка, установлена лестница. Поскольку памятник находится в лесопарковой зоне, студенты обустроили еще и тропу к нему — также для удобства жителей.