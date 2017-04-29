Москва, 29 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум. «Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил России», — сказал Озеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Он подчеркнул, что в России отдают себе отчет в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР.

«Но с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают всё от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — подчеркнул Озеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты. По предварительным данным, испытание оказалось неудачным — ракета взорвалась через несколько секунд после запуска.