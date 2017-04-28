Кишинёв, 29 апреля, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Парламент Молдавии утвердил 28 апреля сразу в двух чтениях поправки в законодательство предполагающие, что 9 мая в республике будет официально отмечаться «День Европы». Как передает корреспондент ИА REGNUM, за это решение проголосовали 56 депутатов парламентского большинства.

Освобождение Молдавии. Жители Кишинева приветствуют советских солдат. Август 1944 года

Социалисты и коммунисты проект раскритиковали, заявив, что без Дня Победы не было бы никакого «Дня Европы», и покинули заседание в знак протеста. В то же время спикер парламента демократ Андриан Канду заявил, что цель принятия проекта — объединение молдавского общества, которое отмечает оба эти праздника.

Таким образом, «День Европы» в Молдавии будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы. Авторы инициативы считают, что объявление 9 мая «Днем Европы» имеет «символическое значение для Республики Молдова, которая объявила европейскую интеграцию главной целью продвигаемой внешней политики».

До сих пор 9 мая в Молдавии официально отмечался День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая. В числе традиционных мероприятий, приуроченных в Молдавии к Дням Европы, с 2013 года фигурирует и гей-парад.

В январе 2016 года Высшая судебная палата Молдавии аннулировала личное решение мэра Кишинева либерала Дорина Киртоакэ объявить 9 мая в Кишиневе «Днем Европы» и праздновать его на центральной площади столицы вместо Дня Победы. Тем не менее либералы в том году все же сумели омрачить празднование Дня Победы, организовав по случаю 9 мая на центральной площади молдавской столицы выставку военной техники НАТО.