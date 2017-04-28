Вашингтон, 28 апреля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение добычи нефти и газа на шельфе Соединённых Штатов, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Указ подразумевает пересмотр ранее утвержденного плана разработки континентального шельфа. До настоящего времени добыча газа и нефти на всей территории шельфа была запрещена.

По мнению Дональда Трампа, это решение позволит создать в США «тысячи высокооплачиваемых рабочих мест».

Планируется, что энергоресурсы, добытые на шельфе, пойдут не только на внутренний рынок США, но и на экспорт в виде поставок сжиженного природного газа в страны Европы.

Напомним, 27 апреля министр внутренних дел США Райан Зинке официально подтвердил намерение 45-го президента США Дональд Трамп подписать указ о расширении масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе страны.