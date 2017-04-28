Черкесск, 28 апреля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Начался период активности клещей. С начала сезона обратились за помощью 45 местных жителей, пострадавшие от укусов этих вредных насекомых. Среди укушенных 19 детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эта цифра значительно уступает прошлогоднему показателю на тот же период времени. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе ведомства, на конец апреля 2016 года число пострадавших от клещей составило 102 человека.

Pixabay.com Клещ

Чаще других случаи укусов клещей были зарегистрированы в городе Черкесске (15), в Прикубанском районе (7), а также в Абазинском и Малокарачаевском районах (по 4 случая).

Меньшее количество пострадавших в 2017 году специалисты объясняют тем, что весна пришла значительно позже обычного. Тем не менее ожидать что активность клещей будет и дальше невысокой, как отметили в Роспотребнадзоре, не приходится. Напротив, из-за мягких погодно-климатических условий зимы в республике прогнозируется рост численности популяции клещей в 2017 году. Пик их активности ожидается в мае-июне.

Кроме того, специалисты отмечают, что еще больше ухудшают прогноз соседство с неблагополучным в отношении заболеваемости крымскойгеморрагическойлихорадкой Ставропольским краем, а также наличие на территории Карачаево-Черкесии клещей, являющихся носителями вируса-возбудителя этого заболевания.

Также по теме: Житель Кабардино-Балкарии стал жертвой клеща

Эпидемиологи Карачаево-Черкесии обеспокоены ростом популяции клещей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано в 1,4 раза больше пострадавших от укуса клещей. На 1 июля 2016 года обратились за помощью 462 человека, в том числе 150 детей. При этом заболеваний, передающихся при укусе клещами, не зарегистрировано. А вот в соседней с Карачаево-Черкесией Кабардино-Балкарской республике был зафиксирован первый случай Крымской геморрагической лихорадки с летальным исходом. Жертвой клещей стал 66-летний житель Зольского района.