Москва, 28 апреля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят из папской базилики итальянского города Бари в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата — Патриархия.ru.

Orthodox33 Престол над мощами Николая Чудотворца в Бари

«C 21 мая по 28 июля 2017 г. состоится принесение части мощей Святителя и Чудотворца Николая, хранящихся в Папской базилике города Бари (Италия), в Русскую Православную Церковь, — говорится в сообщении. — Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания честных мощей в Бари».

Отмечается, что договоренность о привнесении части мощей Святителя Николая из города Бари в РФ была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 13 февраля 2016 года в Гаване.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире.