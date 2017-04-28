Стокгольм, 28 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею уступила в овертайме команде Швеции в матче чешского этапа Еврохоккейтура. Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе россиян — дубль на счету Сергея Мозякина, еще одну шайбу забросил Виктор Антипин.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Победную шайбу в составе шведов провел на 65-й минуте Габриэль Ландескуг.

Напомним, что в рамках Евротура сборная России выиграла восемь матчей из десяти, досрочно выиграв турнир. Тренерский штаб не ставит перед сборной турнирных задач на этом этапе в Чехии и рассматривает его как подготовку к первенству мира.

Отметим, чешский этап Евротура проходит в преддверии чемпионата мира, который состоится с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.