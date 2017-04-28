Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Жители Ростовской области удивлены появлением в реке Дон дельфинов. Морских обитателей зафиксировал на камеру мобильного телефона очевидец столь редкого для Донского региона явления. Фотоснимки попали в социальные сети, и интернет-пользователей теперь интересует судьба млекопитающих.

ИА REGNUM Река Дон

Авторы фотографий утверждают, что дельфины появились в Семикаракорском районе, который находится в 80 км от областного центра.

«Возможно, они приплыли за стаей рыб. Недавно на этом месте утонула баржа с зерном. Видимо это и привлекло рыб, а за ними и дельфинов», — предполагает автор снимков.

Интернет-пользователи тем временем гадают, правда это или чья-то шутка. Те, кто склонен не верить подлинности фотографий, предполагают, что это известный киномонстр — лох-несское чудовище. Остальные же переживают за судьбу морских обитателей.

«Скорее всего через какой-то непродолжительный период времени они погибнут. Уже были случаи заплыва дельфинов в наши края. Насколько я знаю, для них это неестественная среда обитания», — написал один из комментаторов.

Между тем, специалисты не удивлены появлению дельфинов, указывая на то, что и раньше в Дон приплывали морские обитатели. По некоторым данным, это черноморская морская свинья, как называют этот подвид. Азовский дельфин обитает в Чёрном море, но в тёплое время года их можно увидеть в Азовском и Мраморном морях. Редко, но все же бывает, бывают заходы в реки Дунай и Дон.