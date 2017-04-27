Лондон, 28 апреля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая рекомендовала британцам избавиться от некоторых иллюзий в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переговоры будут сложными

В распоряжение агентства попал проект заявления Мэй, которое должно быть сделано в ответ на заявление Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель в своем обращении к бундестагу заявила, что Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член Евросоюза».

Меркель отметила, что ждет от Великобритании «четких и конструктивных» переговоров, результатом которых должно стать всеобъемлющее соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. При этом соглашение должно быть выгодно как Великобритании, так и Евросоюзу. Она отметила, что следует согласовать статус проживающих в Великобритании граждан из стран — членов Евросоюза, а также положение британских подданных, проживающих в наднациональном объединении.

«Я должна буду обозначить это в чётких выражениях, потому что, к сожалению, у меня такое чувство, что у некоторых в Британии все ещё есть определённые иллюзии», — подчеркнула Меркель.

Дело в том, что наиболее сложным вопросом, связанным с выходом Великобритании из ЕС, является финансовый. Евросоюз собирается потребовать от Великобритании выплатить 2 млрд евро ещё до заключения торгового соглашения в рамках Brexit в связи с тем, что британские власти неспособны противодействовать мошенничеству на таможне. Кроме того, встает вопрос об общих евросоюзных фондах, в которых участвует британский капитал.

В проекте заявления Мэй сказано: «Меркель сказала, что Соединённое Королевство испытывает иллюзии по поводу процесса, и 27 членов Европейского союза согласились с этим. Теперь мы видим, насколько тяжёлыми будут предстоящие переговоры».

Глава британского правительства высказала мнение, что планируется срыв переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза.

«Наши оппоненты уже ищут способы сорвать эти переговоры, в то время как 27 европейских стран объединяются, чтобы противостоять нам», — сказано в документе.