Вашингтон, 27 апреля, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Facebook заявило, что усилит меры безопасности для противодействия попыткам правительств манипулировать общественным мнением для достижения определенных политических целей, 27 апреля сообщает Agence France-Presse.

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Усилия Facebook будут сосредоточены на борьбе с «более тонкими и коварными нарушениями, включая попытки обмана людей и манипулирования общественным мнением».

Данная инициатива выходит за рамки мер по борьбе с «фейковыми новостями» и направлена на пресечение попыток правительств и негосударственных структур использовать социальную сеть для манипулирования общественным мнением.

Facebook сосредоточится на трех направлениях: «сбор целевых данных» правительствами для поиска и противодействия диссидентам; «создание контента» или фейковых новостей, распространяемых через социальную сеть; использование автоматизированных «ботов» для продвижения или осуждения определенных групп.

Напомним, в 2016 году Facebook подвергся критике за распространение фейковых новостей в период президентской предвыборной кампании. Президент США Дональд Трамп заявил, что Facebook, наряду с Twitter и Google, стремился сфальсифицировать результаты выборов президента США.