Ханой, 27 апреля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Facebook согласилось работать совместно с правительством Вьетнама и удалить контент, нарушающий законы страны, 27 апреля сообщает Reuters.

Pixabay.com Facebook

Facebook удалит поддельные счета и ложную информацию о высокопоставленных правительственных чиновниках, заявил министр информации и коммуникаций СРВ Чыонг Минь Туан.

Читайте также: Роскомнадзор обратился к Facebook в связи с блокировкой аккаунта посольства

Напомним, в феврале текущего года правительство Вьетнама потребовало предпринять меры по удалению антиправительственного контента на YouTube и в социальной сети Facebook.

Читайте также: Facebook изменит процесс обработки жалоб после убийства в прямом эфире

В марте руководство Facebook выразило готовность к сотрудничеству с правительством Пакистана, которое ранее потребовало заблокировать или удалить весь «богохульственный» контент.