Москва, 27 апреля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Натуральными выплатами по ОСАГО после изменения порядка компенсаций сможет воспользоваться лишь треть автовладельцев, заявил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Avtoed.com Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

По его словам, ремонтироваться за наличный расчет смогут только 30% потребителей. Такая оценка следует из достаточно жестких требований, которые предъявляются станциям техобслуживания и при учете старого автопарка, используемого на территории России.

Напомним, закон вступает в силу с 28 апреля 2017 года.

28 марта 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении порядка компенсации по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Согласно изменениям, получить денежную компенсацию при наступлении страхового случая можно лишь в некоторых случаях.

Речь идет о случаях, когда автомобиль был полностью уничтожен, потерпевшему был причинен вред средней тяжести или тяжкий, а также если его постигнет смерть, или же если стоимость ремонта превысит предельный размер страховой выплаты — 400 тыс. рублей.

Во всех остальных случаях потерпевшие автовладельцы обязаны будут воспользоваться услугами станций технического обслуживания (СТО) из перечня, предложенного ему страховой компанией, или же согласовать со страховщиком ремонт на СТО, которая не входит в этот список.