Брюссель, 27 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством не будет вести расследование против бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, сообщает Die Zeit.

Michael Weiss Мартин Шульц

В начале марта 2017 года на Шульца поступила жалоба: политик обвинялся в злоупотреблении своими полномочиями на посту председателя.

Например, действующий глава предвыборной кампании кандидата в канцлеры ФРГ Маркус Энгельс работал на Шульца в информационном бюро Европарламента в Берлине и в то же время имел официальную должность в Брюсселе. Его прибавка была свыше нормы на 16%, а возмещение расходов на командировки составила сумма в 16 тысяч евро.

Как утверждают представители бюро по борьбе с мошенничеством, этот случай не дает право проводить расследование.

«Грубых юридических нарушений у бывшего председателя нет», — отмечает пресс-секретарь бюро.

27 апреля в рамках пленарного заседания решится, получит ли Мартин Шульц выговор за кадровые решения.

В настоящий момент Мартин Шульц является главой немецкой политической партии СДПГ, а также кандидатом в канцлеры ФРГ.