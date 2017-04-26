Пекин, 27 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Китай улучшит исследования дыма в целях борьбы с загрязнением воздуха в Пекине и близлежащих районах страны, передает 26 апреля агентство «Синьхуа».

Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

Правительственные агентства, включая те, которые занимаются защитой окружающей среды, академии и институты объединят усилия в борьбе с загрязнением воздуха, заявил премьер КНР Ли Кэцян на исполнительном заседании Госсовета под его председательством.

Ученые, занимающиеся разработками с целью борьбы со смогом, могут получить дополнительное финансирование из центрального бюджета. При этом, работа будет сфокусирована на борьбу с тяжелым сезонным загрязнением, контроль за выбросами и здоровьем населения.

Правительство надеется улучшить качество воздуха и разработать передвижные системы контроля за загрязнением для каждой части страны, которая страдает от смога.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха и задымленности является одной из ключевых для многих городов Китая. Особенно это касается крупных промышленных центров, к которым относится Пекин. Для борьбы с вышеназванными проблемами власти городов прибегают как к ограничительным мерам, так и к внедрению «зеленых» технологий в производство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Пекина запустили кампанию против загрязнения воды в качестве реакции на результаты исследования специальной экологической комиссии, которая установила неподобающее функционирование водоочистных сооружений города.