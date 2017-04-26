Москва, 26 апреля, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает авиаудары турецких ВВС по позициям курдских сил в Ираке и Сирии в обход правительств этих стран неприемлемыми. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сегодня, 26 апреля.

Kurdishstruggle Бойцы иракского и сирийского курдского ополчения

МИД РФ напомнил, что курдские силы в Сирии и Ираке реально противостоят боевикам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «на земле».

«В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку», — сказано в заявлении МИД РФ.

В связи с этим Москва выражает глубокую обеспокоенность тем, что турецкие ВВС нанесли удары по территории суверенных государств в обход их законных правительств. Такие акции являются неприемлемыми и идут вразрез с основополагающими принципами межгосударственных отношений, подчеркнули на Смоленской площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля турецкие ВВС нанесли серию ударов по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 70 человек.

После этой атаки США обрушились с критикой на Турцию. Дело в том, что Вашингтон считает иракских и сирийских курдов своими союзниками в борьбе с террористами. Этот факт крайне не нравится президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану .

После критики со стороны Вашингтона Эрдоган заявил, что якобы предупреждал США, Россию и Иракский Курдистан о готовящихся ударах.