Москва, 26 апреля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. По словам Познихира, нахождение баз ПРО США в Европе, а также кораблей с элементами ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к территории России, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации.

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты «Томагавк»

Познихир детализировал, что в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis.

Данные пусковые установки обеспечивают применение широкой номенклатуры ракет разных типов, в том числе крылатых ракет большой дальности типа Tomahawk.

Ракеты семейства Tomahawk предназначены для поражения наземных целей и имеют максимальную дальность полета от 1700 до 2500 километров (в зависимости от модификации). На ракеты Tomahawk можно поставить ядерные боеголовки мощностью от 5 до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По сути, крылатая ракета Tomahawk, оснащенная ядерной боеголовкой, — это ядерные ракеты средней и меньшей дальности. Ещё в 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы не раскручивать гонку вооружений.

Также Познихир отметил, что наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений со стороны других государств и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. Он констатировал, что за последние 15 лет власти США затратили на укрепление и развертывание системы ПРО $130 млрд, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка $55 млрд.

Таким образом, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихир.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны.

«Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому», — констатировал представитель Генштаба.