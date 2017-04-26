Москва, 26 апреля, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Результаты компьютерного моделирования, сделанного специалистами Минобороны России, полностью подтверждают направленность выстраиваемой системы противоракетной обороны США против России и Китая, сообщил журналистам заместитель начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

U.S. Missile Defense Agency Пуск противоракеты

По словам Виктора Познихира, неоднократные указания России на опасность, создаваемую глобальной системой ПРО США для мирового стратегического баланса сил, игнорируются. В ответ звучат лишь голословные заявления Вашингтона о том, что ПРО США не направлена против России и Китая.

По мнению заместителя начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира, США уже имеют возможность нанести скрытый ракетно-ядерный удар по России.

Наряду с этим начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны России Сергей Ягольников сообщил, что противоракетная система США способна уничтожить российские межконтинентальные баллистические ракеты на 150-й секунде после их запуска, сообщает RT.

По его словам, технические возможности ПРО США позволяют перехватить российские ядерные ракеты фактически на взлете.

Получив внешние целеуказания с орбитальных спутников, пуск американских противоракет можно осуществить уже на 85-й секунде после старта российских МБР. 20 секунд требуется на обнаружение старта баллистической ракеты, еще 20 секунд нужно для доведения команд, а затем за 45 секунд можно осуществить предстартовую подготовку противоракеты.

Учитывая скорость противоракет, уже на 150-й секунде после старта баллистической ракеты можно ее уничтожить, подчеркнул Сергей Ягольников.

Кроме того, он отметил, что эти расчёты российских специалистов уже подтверждены целым рядом американских коллег.